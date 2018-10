L’asse Genova-Milano ha spesso portato in dote preziosi diamanti all’Inter: da Milito e Thiago Motta fino ad arrivare a Icardi e Skriniar, i nerazzurri hanno condotto in porto grandi affari con le due liguri e ovviamente sono intenzionati a rispettare la tradizione, a maggior ragione adesso che sulla panchina blucerchiata siede Marco Giampaolo, di cui Spalletti si fida ciecamente dopo che le referenze espresse dal tecnico blucerchiato su Skriniar si sono rivelate più che corrette. E proprio su un altro difensore centrale si sono concentrate le maggiori attenzioni degli osservatori nerazzurri, che hanno iniziato a seguire con costanza i progressi del giovane Joachim Andersen.



AUSILIO STUDIA IL COLPO - Il danese classe ’96 si sta imponendo come titolare nel cuore della difesa di Giampaolo, dove con Tonelli forma la coppia di centrali meno perforata dell’intera Serie A. Solo quattro le reti incassate dalla Sampdoria finora, una meno della Juventus e due meno dell’Inter. Numeri che ovviamente fanno drizzare le antenne a chi, come i nerazzurri, hanno il dovere di anticipare le mosse degli avversari sul mercato. L’Inter muove i primi passi, nessun contatto ufficiale, ma la curiosità è un aspetto da non trascurare e in corso Vittorio Emanuele, Andersen inizia a destarne molta e non è escluso che presto Ausilio possa allacciare i primi rapporti con l'entourage del calciatore. Intanto lunedì sera a Genova, la Sampdoria incontrerà il Sassuolo, un'altra occasione buona per lanciare un'occhiatina verso Marassi.