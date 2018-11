Una partita che vale molto. L'Inter domani sera affronterà il Barcellona per riscattare la sconfitta dell'andata, per conquistare una vittoria preziosa e importante per qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Spalletti vuole prolungare il momento positivo, vuole dare continuità ai successi contro Lazio e Genoa,, vincendo nel recupero sul campo del Rayo Vallecano. In questo video l'inviato al Meazza Pasquale Guarro fa il punto sulle ultime di formazione: