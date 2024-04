Inter, Bastoni: 'Scudetto nel derby con il Milan? Conta vincerlo, non importa quando'. E spiega il siparietto con Inzaghi

L'batte 2-0 l'Empoli a San Siro nel posticipo della 30esima giornata di Serie A, blinda la qualificazione alla prossima Champions League e si avvicina sempre più al suo 20esimo scudetto.Tra i protagonisti della vittoria nerazzurra, autore dell'assist per Dimarco e sfortunato per il palo colpito poco dopo, che a fine partita è intervenuto a DAZN: "Siamo partiti forte, volevamo fare capire che non era serata. L’Empoli ha qualità, Nicola ha portato tranquillità. Sono una buona squadra, gli auguro di salvarsi".- "Questo è il più brutto, più bello il gol di Dimarco del mio assist. Siamo contenti, non era facile dopo la sosta ed era importante fare tre punti oggi".

- "Sì. E' stato un periodo tosto con tante partite giocate e lo stacco ci voleva. Volevamo lasciare dietro questo periodo negativo perché abbiamo l’ambizione di vincere sempre. L’importante è che siamo sempre stati uniti".- "Mi ha visto stanco, mi ha detto che se non vado più sull’uno-due mi deve cambiare. Questo testimonia il bell’ambiente che c’è ad Appiano".- "No, si pensa solo a vincere. Quando e dove non importa, l’importante è portare a casa questo traguardo per i tifosi che non vanno mai sotto i 70mila. Siamo orgogliosi di appartenere a tutto questo".

- "Sono tecnici diversi, ma c’è grande armonia da entrambe le parti. Vogliamo fare bene anche in estate".