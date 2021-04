Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, racconta le sue passioni ai microfoni di Inter tv: "Qual è il genere che preferisci? Vario molto, mi piacciono vari genere, dal reggaeton alla musica italiana. Chi è fissato con la musica? Lukaku penso che passi più ore di tutti con le cuffie alle orecchie. Chi mette musica migliore?

Lautaro. Mette musica argentina e spagnola, cose che a me piacciono".



IN SPOGLIATOIO - "Quelli che mettono prevalentemente la musica sono Hakimi e Lautaro, il genere che prevale è il reggaeton".



SU PRISON BREAK - "Chi tra i compagni potrebbe essere Michael Scofield?

Sono io Michael secondo me che riesco sempre a uscire sempre anche dalle situazioni più complicate. Chi potrebbe essere Lincoln Burrows? Skriniar. Che mi aiuta molto, siamo un po’ come fratelli".