Andreas Brehme, ex difensore dell'Inter, parla a FcInter1908 della lotta scudetto con i nerazzurri in testa: "Sicuramente il tecnico è una delle grandi ragioni del percorso che sta facendo l'Inter, ma alla fine i meriti sono dell'intero gruppo, oltre che di tutto lo staff che collabora con Conte e di tutte le persone che lavorano per far andare al meglio le cose all'Inter. Scudetto? Ci sono ancora 11 partite da giocare. La strada è ancora lunga​".



SU LUKAKU - "È un giocatore incredibile. Non riesco a vedere molti attaccanti del suo livello in questo momento".