Hakan Calhanoglu ha sbloccato Roma-Inter direttamente da calcio d'angolo, al termine dell'incontro commenta a Dazn: "Il gol? Ci provo sempre, sono stato anche fortunato. Ho fatto l'assist a Dzeko, poi oggi abbiamo dominato e fatto una grande gara. Miglior partita della stagione? Secondo me abbiamo fatto anche altre belle partite, contro Milan e Juve abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto. I risultati sono arrivati da soli, abbiamo dominato la partita. Se mi sento al centro del gioco? Sì, ho più fiducia ed è normale quando giochi tanto. Voglio dare il massimo per il club. Real Madrid? All'andata abbiamo dominato e poi abbiamo perso, giocheremo bene anche lì".