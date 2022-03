A margine della sfida tra Italia e Turchia, il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Mediaset dell'importante partita che attende i nerazzurri domenica sera.



"Abbiamo ancora una partita da recuperare e sappiamo che diventa dura perché il Milan sta facendo bene. Sono primi e poi c’è il Napoli... Domenica abbiamo una partita molto importante contro la Juventus, per me è una finale. Sarà difficile ma dobbiamo fare di tutto per i tre punti".