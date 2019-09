Intervenuto ai microfoni di Sky, Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato di Antonio Conte, giudicandone sia le doti da calciatore che quelle da allenatore.



“Lui come Mourinho? Jose non ha vinto in un anno, ci ha messo tempo per costruire la squadra, dare la mentalità ai giocatori e vedere sul campo le sue idee trasformate in realtà. Conte ha bisogno anche lui di tempo. Com'era Conte da calciatore? Era un centrocampista dinamico, con discrete qualità, ma ne aveva una che avevano in pochi: sapersi inserire e fare gol. La sua esperienza in Premier? In un contesto di gioco dinamico e in una spettacolare cornice di pubblico lui si è esaltato e ha fatto un ottimo lavoro: ha vinto un campionato e una coppa, risultati di grande rilievo in poco tempo. Ha trovato nei giocatori quella mentalità che cercava”.