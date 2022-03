Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha espresso la propria opinione sull'attuale bomber nerazzurro, Lautaro Martinez.



“Di gol ne ha 30 nelle gambe, è cattivo, è forte. Il “Toro” è un campione. Per me può essere il capocannoniere della Serie A, è bravo sia nel breve che nel lungo, a me ricorda sempre più Aguero”.