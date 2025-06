Inter, senti Sacchi: "Inzaghi? Bilancio non positivo guardando i risultati. Non sempre seguire il denaro è una buona scelta..."

Getty Images

, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha analizzato così l’addio di Simone Inzaghi dall’Inter: “Solo il tempo potrà dire se ha fatto bene o no. Io, al primo anno al Milan, prendevo uno stipendio inferiore a quello che percepivo al Parma”.“Non è un fulmine a ciel sereno, un po’ me l’aspettavo. Non entro nel merito della sua volontà di lasciare l’Inter, avrà le sue buone motivazioni sulle quali non è corretto esprimersi. Ma aggiungo che a lui il club nerazzurro ha dato tanto, perché gli ha permesso di giocare addirittura due finali di Champions, e che questo non è il miglior periodo per l’ambiente dopo le sberle che ha preso dal Paris Saint Germain. Magari qualche giorno in più di riflessione, qualche colloquio in più...”.

“Guardiamo ai risultati: quattro campionati e un solo scudetto, nonostante avesse sempre il gruppo più forte, con tanti giocatori di alto livello e profumatamente pagati. Due finali di Champions League, entrambe perse. L’ultima, addirittura, in modo traumatico.Gli è mancato il salto decisivo”.