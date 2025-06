Inter, Correa a un passo dal Botafogo: accordo di massima

Getty Images

Un addio già preventivato nel corso dell’ultima stagione, un saluto avvenuto con una pregevole rete nella sua ultima partita con la divisa nerazzurra sulle spalle.– contratto in scadenza il prossimo 30 giugno –L’ex attaccante della Lazio non ha mai pienamente convinto in questi suoi anni a Milano e ora è pronto per ripartire per una nuova avventura, lontano dall’Italia.Come riportato e confermato,Per chiudere e parlare di intesa definitiva e firma sui contratti, manca solamente da sistemare la voce bonus alla firma nero su bianco sull’accordo che lo legherà alla società verdeoro. Si va verso la definizione totale per il passaggio di Correa in Sudamerica, ma la fumata bianca è sempre più vicina.

Correa, nel corso dell’ultima annata, ha disputato 22 partite fra tutte le competizioni, siglando 2 reti e 4 passaggi decisivi.