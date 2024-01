Inter, ceduto un portiere in Grecia

L'Inter cede il portiere Nikolaos Botis. Classe 2004, ex-Primavera, in questa prima parte della stagione era in prestito al Monopoli dove, tuttavia, ha trovato zero presenze da in inzio anno.



Rientrato a Milano, l'estremo difensore greco è subito ripartito in direzione Atene dove ha firmato a titolo definitivo con l'Olympiacos interrompendo il suo rapporto con i nerazzurri.



L'Inter di fatto lo ha lasciato partire a zero assicurandosi però due bonus. Il primo è legato al numero di presenze, il secondo è una percentuale del 30% sulla futura rivendita del suo cartellino.