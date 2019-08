Due attaccanti in uscita sul mercato dell'Inter. Per il giovane argentino Facundo Colidio si fa strada la possibilità di un approdo in Belgio: c'è il Sint Truiden, che sta per prenderlo in prestito battendo la concorrenza di Leeds e Newcastle. Sempre secondo il Corriere dello Sport, destinato alla Spagna invece l'italiano Samuele Longo: con il Deportivo La Coruna dovrebbe andare in porto un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.