Eriksen è il primo, ma forse non l'unico rinforzo per il centrocampo dell'Inter sul mercato invernale. In uscita c'è l'uruguaiano Vecino, che sta trattando con l'Everton di Ancelotti. Al suo posto può arrivare un altro cursore. Secondo i quotidiani in edicola oggi c'è una pista che porta a Kucka. Lo slovacco (classe 1987 ex Milan) è sotto contratto fino a giugno 2022 con il Parma, dove è in arrivo dal Genoa via Inter il giovane portiere romeno Radu.