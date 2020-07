Inter, il passo falso dell'Olimpico è un peccato perché con questo Sanchez, i nerazzurri avrebbero potuto coltivare sogni scudetto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ieri Lukaku è tornato a riprendersi la titolarità dal dischetto, segnando il 6o rigore su sei tentativi e realizzando il 13o gol in trasferta al primo anno di A: nessuno come lui nella storia. Ma il sogno tricolore è sfumato. Peccato, perché in questo finale l’ascesa di Sanchez poteva essere decisiva per spaventare la Juve a distanza. Il cileno è tornato Maravilla e anche ieri ha messo lo zampino nelle azioni offensive più pericolose, con la ciliegina dell’assist per De Vrij-gol”.