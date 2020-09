L'allenatore dell'Interha commentato a Dazn la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: "Tre punti importanti, però è giusto fare le corrette valutazioni.Vogliamo lavorare sull'aspetto difensivo sempre pensando di andare in avanti, portando pressione sul portatore di palla. C'è da migliorare, ma oggi per la prima volta Bastoni faceva il centrale e Kolarov era alla prima apparizione: sono attenuanti da tenere in considerazione. Abbiamo però portato troppi uomini ad attaccare, prendendo ripartenze".Sulla prova di Eriksen: "Rispetto a quando è arrivato,e sta giocando nella sua posizione ideale. Ha fatto una buona partita. Ci lavoriamo,Ma bisogna avere fiducia e io ce l'ho.Sulla necessità di godersi maggiormente il momento: "È una riflessione che ho fatto dopo il mio primo anno qui. Spesso ci si concentra talmente tanto sul fatto di dover vincere a tutti i costi che ci si dimentica del percorso da fare per arrivare a essere protagonisti come lo siamo stati l'anno scorso.L'anno scorso abbiamo acquistato credibilità, sia in Italia che a livello internazionale".Conte ha poi parlato del futuro di, oggi relegato in panchina: "Personalmente,Oggi c'è stata una scelta tecnica, ha giocato D'Ambrosio al posto di Milan.. Siamo aperti a tutte le soluzioni, sappiamo cosa ha detto la proprietà".