Antonio Conte vuole restare all'Inter e questa volta lo ha detto chiaramente. Il tecnico salentino, però chiederà alla società di dichiarare i giusti obbiettivi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“C’è bisogno a bocce ferme di capire che cosa si può fare, in maniera molto serena. Anche perché poi la comunicazione con i media diventa difficile e tutto poi ricade sull’allenatore». Questo è il punto. E il vero (l’unico?) punto di contatto con i giorni che hanno preceduto il vertice di Villa Bellini di un anno fa. Conte ha sentito odore di proclami Champions in giro, relativamente alla prossima stagione. E delle due l’una: o la squadra sarà rinforzata per puntare anche al colpo grosso in Europa, oppure è giusto far passare all’esterno un messaggio che affievolisca il peso su Conte e la squadra. Il fatto stesso che il tecnico ragioni in questa maniera fa già capire quanto lontano sia oggi dal pensiero di mollare l’Inter”.