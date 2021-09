già impegnato a preparare la prossima sfida di campionato dell'di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. Archiviata la vittoria in rimonta sul campo della Fiorentina, la formazione nerazzurra è al lavoro per cercare di recuperare i giocatori infortunati o acciaccati.e ha confermato di aver superato completamente l'affaticamento accusato nel finale del match di martedì sera., in Champions League,, anche per il centrocampista cileno c'è qualche speranza di tornare abile e arruolabile per l'ultima gara prima della sosta contro il Sassuolo. In tal senso,, al quale il giocatore, se recuperato, non vorrebbe rinunciare. Più lunghi e tuttora da definire in maniera precisa i tempi di recupero di Sensi, vittima di una distrazione al legamento mediale dopo il trauma distorsivo al ginocchio riportato nel match contro la Sampdoria.- Queste le certezze, mentre. Il giocatore argentino sta meglio dopo la forte contusione al bacino subita contro il Bologna e, dopo aver saltato la trasferta di Firenze, vorrebbe strappare la convocazione per sabato, anche solo per partire dalla panchina. Anche nella seduta di allenamento di oggi il Tucuper stabilire se l'argentino farà il suo rientro per il prossimo appuntamento di campionato o se dovrà rimandare il rientro alla partita di martedì prossimo contro lo Shakhtar di De Zerbi.