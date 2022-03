Non solo Pinamonti, Sensi, Dalbert e Vanheusden. L'Inter ha sotto contratto un nutrito gruppo di talenti che rappresentano per il club sia un tesoretto importante dal punto di vista tecnico per il futuro, che economico per eventuali mosse mercato. E per tanti di questi ragazzi la società nerazzurra ha scelto un prestito oltre i confini italiani, lontano dai club di Serie A, B e C, ma in campionati in ogni caso altamente formativi, convinta che per la loro crescita fosse importante l'uscita dalla comfort zone e dai legami che avrebbero comunque avuto a disposizione rimanendo nel nostro paese. Chi sono? Come stanno andando? E soprattutto quali sono i piani che l'Inter ha in programma per loro?



LAZARO - Il nome più importante è quello di Valentino Lazaro che con l'Inter è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024. Oggi è in prestito secco al Benfica dove ha collezionato 24 presenze e due assist fra campionato Champions e Coppe portoghesi. Se non si aprirà un capitolo di trattativa con il Benfica tornerà a Milano per essere nuovamente messo sul mercato con l'obiettivo di incassare non meno di 10 milioni di euro per evitare minusvalenze e fare anche un minimo di guadagno.