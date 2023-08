Il difensore italiano, 34 anni il prossimo 9 dicembre, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:anche in amichevole. Stiamo facendo un bel lavoro e siamo all'inizio del percorso, ma dobbiamo essere pronti da subito.Siamo contenti, ma ci sono cose da migliorare. Però ho visto la testa giusta nei miei compagni, anche nei nuovi arrivati che hanno dato subito grande disponibilità. Sta a noi farli integrare al meglio".Ma chi è arrivato ha la giusta predisposizione e si è notato anche in campo:'Fratte' lo conosciamo tutti, non si scopre adesso. Ma anche gli altri daranno molto. Per essere qui, vuol dire che tutti hanno grandi qualità. La base di partenza è ottima"., anche quest'anno lo faremo. Non vogliamo tralasciare alcun obiettivo, neppure la Champions. Arriviamo da anni in cuiMa credo che l'idea della società sia chiara: siamo noi a dover spiegare l'Inter ai nuovi, dovremo essere bravi a inserirli nel nostro mondo, questo è il valore aggiunto di essere italiani".