L'Inter chiude la prima parte della stagione in vetta alla classifica (con la Juventus) e la sosta natalizia servirà ad Antonio Conte per provare a recuperare energie e soprattutto giocatori con l'obiettivo di rilanciare la corsa scudetto. L'allenatore salentino non si accontenterà, però, di recuperare soltanto gli elementi oggi non a disposizione ma continua a chiedere rinforzi soprattutto in due zone del campo: il centrocampo e l'out di sinistra.



LA CARTA DIMARCO - Proprio nel reparto dei terzini Federico Dimarco contro il Genoa ha centrato la seconda presenza stagionale. Conte lo ha sempre elogiato per la costanza con cui si allena eppure per il mancino classe '97 il futuro sarà lontano dai nerazzurri. Anche per giocare con continuità, va detto, perché l'Inter sta cercando un rinforzo di primissimo piano nel ruolo e per lui lo spazio si ridurrà ulteriormente, ma soprattutto per aiutare la dirigenza a completare uno degli acquisti programmati.



SCAMBIO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Dimarco è stato chiesto all'Inter dall'Udinese nell'operazione, oggi raffreddatasi per la distanza sulle valutazioni dei cartellini, per Rodrigo De Paul. La pista con il club friulano non va esclusa, ma l'Inter ha virato su Dejan Kulusevski e sebbene, almeno per ora, il cartellino di Dimarco non sia stato inserito nei discorsi con l'Atalanta è il Parma, terzo club coinvolto dato che lo svedese è in prestito in Emila, ad essere interessato al ritorno del terzino italiano dopo il prestito della scorsa stagione. Dimarco vuole giocare, sta spingendo per l'addio, e per l'Inter rappresenta è un'occasione d'oro per fare plusvalenza a bilancio. Il colpo a centrocampo passa anche da lui.