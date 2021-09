Bene, bravi, bis. Promossa a pieni voti da un mercato complicato dal ridimensionamento ordinato dalla proprietà con le cessioni di Hakimi e Lukaku, l'area sportiva dell'Inter si aspetta un riconoscimento. Il presidenteAnche l'area commerciale si sta togliendo delle belle soddisfazioni. Questa settimana l'amministratore delegato nerazzurro Alessandro(European Club Association), l'organismo di rappresentanza dei club europei. Un prestigioso riconoscimento dopo aver centrato un altro obiettivo altrettanto importante a livello di(poi in un secondo momento saranno venduti a costo di mercato determinato da domanda e offerta) attraverso l'app di Socios.com: chi li compra (con la criptovaluta $CHZ da acquistare prima con la propria carta di credito o di debito) potrà accedere ad esperienze "VIP" comenerazzurro. Ad esempio i tifosi di altri club attraverso dei sondaggi hanno scelto il design della prima maglia, dello spogliatoio e del pullman di squadra, la canzone da ascoltare allo stadio dopo ogni gol, la nuova fascia di capitano e il messaggio da scriverci sopra oltre ad aiutare l'allenatore a decidere la formazione iniziale in una partita amichevole.e ha diviso con le "sue" 55 società sportive in tutto il mondo la metà dei ricavi derivanti da acquisti, scambi e cessioni di token. In Italia sono già disponibili quelli di(la società che ha lanciato un progetto di azionariato popolare a sostegno del club nerazzurro) commenta: "Meglio aspettare prima di dare un giudizio sui fan token, che sono un prodotto di mercato., ma non esagererei nel dire che si tratta di criptovalute. Se qualcuno vuole investire in criptovalute lo faccia, io non mi fido perché il mercato è troppo volatile, le oscillazioni e il tasso del cambio sono molto rischiosi. Il mercato dei token non è esteso come quello dei bitcoin, in questo caso può anche darsi che le oscillazioni non siano rilevanti.