Intervistato da Het Laatste Nieuws, il ds dell'Anderlecht, Peter Verbeke, ha espresso la propria opinione su Sebastiano Esposito, attaccante arrivato in Belgio in prestito dall'Inter.



"Gli attaccanti con esperienza costano soldi. Da tre anni che cerchiamo di mettere sulla nostra strada quelli giusti. Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee, Christian Kouamé e Fabio Silva sono stati colpi diretti. Ma ho sempre temuto il giorno in cui avremmo reclutato un attaccante che non si sarebbe esibito subito. Questo è attualmente il caso di Esposito. Ogni giocatore ha un manuale. Seba lavora molto duramente, ma deve rendersi conto che deve incidere nei dieci minuti in cui riesce a giocare. Deve assicurarsi di essere pronto in questi momenti. Il nostro compito è tenerlo concentrato”.