L'Inter sparisce contro una Juventus a tratti gigantesca: Inzaghi non riesce a rimediare

Un solo gol, ma partita bellissima, con qualità molto più elevata rispetto allo scoppiettante 4-4 dell’andata. Allora era stata la festa degli errori (anche - soprattutto - quelli dell’Inter sul 4-2). Stavolta, ha vinto la squadra che ha sofferto nel primo tempo e poi si è scatenata nella ripresa. Cioè la Juventus di Thiago Motta, che conquista i tifosi bianconeri con la quarta vittoria consecutiva (terza in campionato) e una prestazione finalmente all’altezza, che consente allo Stadium di cantare a festa come non accadeva da tanto tempo.



Pagelle bianconere. Di Gregorio presente, Weah meno in difficoltà su Dimarco rispetto alla sofferenza di Savona sull’incontenibile Dumfries. I due centrali Gatti e Veiga essenziali e ruvidi il giusto. Kephren Thuram bloccato davanti alla difesa, per consentire più libertà d’azione a McKennie e Koopmeiners (stavolta più che sufficiente). Per completare le pagelle dei titolari bianconeri: Conceicao elettrico e sempre determinante, Nico Gonzalez più spento che acceso e Kolo Muani pochissimo coinvolto fino al magnifico assist del gol. Subentrati: di rincorsa verso una forma migliore Cambiaso, ordinari Locatelli e Yildiz negli ultimi minuti.







Fronte Inter con Sommer ottimo e abbondante negli interventi “parabili”, non il gol quindi. Pavard e Acerbi sicuri, Bastoni intraprendente. Dumfries protagonista, Barella presente, Calhanoglu lontano dal top e Mkhitaryan al solito intelligente, più Dimarco efficace anche senza guizzi. Delusioni accoppiate in avanti: Taremi che a definirlo “opaco” gli si fa un favore e Lautaro in serata nerissima. Tra i sostituti benino ma esitante Zalewski. Gli altri hanno fatto contorno, ad eccezione di Marcus Thuram che almeno è stato pericoloso un paio di volte, anche se in evidente difficoltà fisica.



Per l’Inter una sconfitta amara che appesantisce il distacco dal Napoli capolista e addirittura assottiglia ad appena tre punti il vantaggio sull’Atalanta terza. Nel primo tempo i nerazzurri avevano giocato meglio. Nella ripresa, sono spariti al cospetto di una Juve a tratti gigantesca. E Simone Inzaghi non è riuscito a rimediare...