Al termine della partita contro il Milan, il centravanti dell'Inter, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Prime Video.



“Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato tre giorni fa. Ma tutta la squadra stava bene, tutti concentrati dal primo all'ultimo minuto e questo ci ha ripagato. Chi mi conosce sa che io sono questo calciatore, soffro e aiuto la squadra, non dò solo gol ma molto di più e anche oggi ho fatto un lavoro per la squadra che in queste partite ci vuole. Il mio rinnovo? Bisogna chiedere alla società”.