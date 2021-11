, equivalenti al, causa restrizioni per il Covid. Al di là della partita, che è il quadro, tutti hanno giustamente sottolineato l’importanza della cornice, cioèCosì è cresciuto il rammarico per non avere rivisto lo stadio pieno, come nell’ultimo derby pre-pandemia quando gli spettatori, tra paganti e abbonati, furono 75.817. E allora sorge spontanea una domanda:che fino a cinque anni fa, non cinquanta, ha ospitato una finale di Champions League tra le due squadre di Madrid. Non si dovrebbe, invece, assolutamente discutere sul fatto cheVisto che si parla tanto dei moderni impianti costruiti in Europa, vale la pena ricordare che cosa è successo, tra Inghilterra, Spagna e Germania., dove il 14 novembre 1973 Fabio Capello segnò il gol della prima storica vittoria dell’Italia in casa dell’Inghilterra, cheDalla casa della Nazionale a quella dei club, ecco altri due esempi.dove gli azzurri campioni del mondo di Vittorio Pozzo furono ribattezzati “i leoni di Highbury”, chenon esiste più perché oggi il club in cui è cresciuto professionalmente Ivan Gazidis gioca nel modernissimoE ancora:, la nuova casa di Antonio Cinte, passandoIn Spagna, mentrecostruito nel 1947 in pieno centro,, grazie ai lavori effettuati anche di notte, nei giorni feriali e festivi, la vecchia casa dell’Atletico Madrid,è stata abbattuta e ora la squadra di Simeone si prepara a ospitare il MilanInfine,. Come si vede, tutti hanno costruito stadi più grandi e non più piccoli dei precedenti.Con l’aggravante,e non soltanto nei derby. Nell’ultima stagione con stadi aperti al cento per cento, infatti, per Inter-Lecce i paganti furono 64.188, mentre per Milan-Bescia furono 56.691, in pratica quanti ne sono entrati nell’ultimo derby. Con la punta dei 72.738 per la semifinale d’andata di coppa Italia tra Milan e Juventus.che dovrebbero far riflettere e invece vengono ignorati da chi promette impianti con attività ad essi collegati che vivranno tutto l’anno, con grandi benefici economici per i club. La conseguenza, così, è chiara., per cui a questo danno evidente si aggiungerà una beffa altrettanto evidente, perché, negato soprattutto a chi vorrebbe arrivare da altre città e già dovrebbe spendere più di chi abita a Milano.Se si verificherà, infatti,, vista la capienza ridotta del nuovo stadio. E allora meditate tifosi, meditate. Perché Inter e Milan non meritano di diventare più grandi in uno stadio più piccolo.