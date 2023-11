Fra le formazioni interessate a Serhou Guirassy, vero protagonista con lo Stoccarda in Bundesliga, c'è anche il Tottenham, oltre a Milan e Inter. Come riporta The Guardian, il giocatore ha dato il proprio assenso per il trasferimento in Premier League fra le file della squadra di Postecoglou. Si tratterebbe di un affare visto che il prezzo della clausola sarebbe di poco meno di 20 milioni di euro.