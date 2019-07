Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito internet, il Real Madrid comunica l'addio del suo preparatore atletico Antonio Pintus, pronto a iniziare una nuova avventura nello staff di Antonio Conte all'Inter. Al suo posto, Zinedine Zidane ha scelto il francese Gregory Dupont, che arriva direttamente dal gruppo di lavoro del ct della nazionale francese allenata da Didier Deschamps.



Secondo quanto riferisce Marca, dietro l'addio di Pintus ai blancos e il suo ritorno in Italia ci sarebbe un rapporto non più idilliaco da tempo con Zidane. Ecco quanto recita il comunicato del Real sul cambio di preparatore: “Il Real annuncia l’aggiunta di Grégory Dupont allo staff tecnico della prima squadra come responsabile per la preparazione fisica. Dupont sostituisce Antonio Pintus che ringraziamo per il lavoro esemplare e l’impegno durante tutte queste stagioni e gli augura buona fortuna per la sua nuova avventura all’Inter”.