La Gazzetta dello Sport evidenzia la prestazione negativa offerta da Icardi contro la Lazio.



“Con Icardi versione mummia, fuori dalla manovra e fuori da qualunque azione d’attacco fino al 125’, per i nerazzurri è quasi impossibile avvicinarsi a Strakosha per un’ora. Icardi si rifà naturalmente con il rigore da capitano vero: sbagliare in quella situazione avrebbe fatto venir giù San Siro. Ma non basta”.