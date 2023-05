La finale di Istanbul si avvicina e Inzaghi studia le mosse per mettere in difficoltà il City di Guardiola. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport parlando di Inter. L’



“Inter ha un unico pensiero conficcato in testa. È aguzzo, affusolato, appuntito: semplicemente, un pensiero “verticale”. Ecco l’aggettivo magico, la parola che risuona ad Appiano dove si progetta già da giorni l’impresa in Turchia: il diktat è ribaltare il campo in pochi secondi, l’ambizione è ripetere i blitz da guerra lampo che hanno già fatto male a tanti e che potrebbero pungere pure l’armata di Pep. La “verticalità” è proprio ciò che i nerazzurri hanno sperimentato con successo in alcune difficili battaglie di questa stagione: brillano gli esempi casalinghi con Barça e Napoli. Ma la verticalità è ciò che hanno sposato nell’ultimo mese e mezzo di risalita impetuosa e che bene si incastra con le caratteristiche di questo City, la cui onnipotenza a volte è messa in discussione dalla tattica rivale”.