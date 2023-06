Inter, effetto Champions nelle quote sullo scudetto: ora per i bookie nerazzurri favoriti



Effetto Champions per l'Inter nelle scommesse sullo scudetto 2023/2024. Nonostante la sconfitta con il Manchester City, la prestazione dei nerazzurri ha convinto i bookmaker, che rinnovano la fiducia a Simone Inzaghi per la prossima stagione di Serie A. Il balzo nelle quote è netto: partiti terzi a 3,75 una settimana fa, Lautaro e compagni sono ora favoriti per il titolo, a 2,80. Sorpassato il Napoli, che rimane a 3,25 ma è ora in seconda posizione, ed è stabile anche la Juventus, terza a 3,60. Rimane ancora staccato il Milan, a 6,50, così come Roma e Lazio, rispettivamente a 13 e 15 volte la posta.