Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dal ritiro dell'Under 19: "Nazionale? Sono da poco in questo gruppom ma da subito mi sono ambientato bene. Sono contento della fiducia del mister, del gol e della squadra".



SULL'INTER - "Ho avverato uno dei miei grandissimi sogni. Ringrazio la società, che ha sempre avuto fiducia in me, sono contento. Conte mi considera titolare? Le sue parole mi fanno super piacere, ma penso con la Nazionale e resto con i piedi per terra".