Occhi aperti sui talenti che la Serie A propone, con attenzioni particolari verso Sud-Est. Perché non è un caso che li, nei pressi della zona in cui il sole sorge prima rispetto a tutto il resto d’Italia, ci sia anche questo continuo sbocciare di giovani calciatori. Come fosse sempre primavera. Parliamo chiaramente di Lecce, ma anche di Corvino, che dando retta alle sue intuizioni ha deciso di scommettere su un ragazzo che gli sta dando parecchie soddisfazioni, ovvero Nikola Krstović, attaccante montenegrino classe 2000, che molti scout avevano scartato dopo averlo seguito con attenzione, dedicandogli relazioni insufficienti per l’approdo in A. Giudizi che non hanno però influito sulla decisione finale di Corvino, che alla fine ha deciso di dargli una chance a Lecce.



AUSILIO OSSERVA - Possibilità che Krstovic sta sfruttando nel migliore dei modi possibili, con quattro centri nelle prime otto partite di campionato. Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e Monza sono finora state le sue vittime e proprio in Brianza si è fatto vivo Piero Ausilio. Il ds nerazzurro ne ha approfittato per guardarlo con i propri occhi dalla tribuna autorità, ottenendo dall’attaccante quelle risposte che cercava. Krstovic è così finito di diritto sul taccuino dei calciatori osservati dall’Inter, che non è l’unico club italiano a seguire con interesse l’attaccante montenegrino.