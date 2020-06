L'Inter femminile prepara il colpo da 90 in attacco. Come scrive tuttocalciofemminile, la società nerazzurra è pronta a prendere dalla Fiorentina Ilaria Maura, attaccante classe '88 che ha vinto, in Viola, uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercopppa italiana. Anche la Juve aveva sondato il terreno, ma Mauro ha scelto i nerazzurri.