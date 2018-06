Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha parlato dell'ipotetico scambio di mercato tra Icardi e Higuain.



“Cedere Icardi alla Juventus significherebbe crearsi ulteriori difficoltà, soprattutto in Italia dove la Juventus la fa da padrone da tanti anni e andarli a migliorare sarebbe strategicamente sbagliato. In questo momento, come ha detto giustamente Luciano Spalletti, non è facile trovare uno che garantisce quello che Icardi ha garantito in questi cinque anni. Il sostituto? Personalmente, per avere un giocatore pronto, con esperienza internazionale e capace di andare in doppia cifra in maniera costante, andrei a prendere Edinson Cavani: è vero che ha qualche anno in più, ma è un giocatore che in Champions League ti può fare sicuramente la differenza”.