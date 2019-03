Un altro ko, un'altra settimana di tensioni e polemiche dentro e soprattutto fuori dal campo di gioco non sono andate giù al presidente dell'Inter, Steven Zhang, ancora bloccato in Cina per affari, ma pronto a rientrare in Italia con un piano strategico importante per quella che, a giugno sarà un'autentica rivoluzione.



LA SVOLTA - Zhang vuole una svolta immediata per tenere stretto il piazzamento Champions che sarà importante in ottica futura. Pretende un finale di stagione importante prima di provare, attraverso il mercato a completare una rosa e una squadra che si è accorto essere non da buttare, ma estremamente incompiuta.



RIVOLUZIONE - Serve gente di spessore e qualità e anche la proprietà se ne è accorta. Godin sarà il primo tassello, ma non sarà l'unico. Un top player, secondo il Corriere dello Sport, arriverà a centrocampo. Rakitic, Modric, Kroos e Ndombele sono i profili che piacciono di più oltre all'inserimento di un elemento di prospettiva come Barella. Sarà sostituito Mauro Icardi (Dzeko è in pole ma non è l'unico) e se Cedric non sarà riscattato verrà acquistato un profilo esperto e concreto come Darmian.



CAMBIO IN PANCHINA - Inutile ribadire, infine, che il cambio ci sarà anche in panchina con Luciano Spalletti destinato a dire addio a meno di clamorosi exploit in campionato ed Europa League. Conte è la prima scelta, Allegri non è per ora una priorità e dopo il no dato a Mourinho resterebbe soltanto Diego Simeone, ritenuto però inarrivabile.