Inter, Handanovic a Monza: occhi su Di Gregorio, ma c'è la Juventus

Cristian Giudici

Samir Handanovic gira i campi di calcio per vedere all'opera alcuni portieri monitorati dall'Inter in prospettiva futura. Tre settimane fa l'ex capitano nerazzurro era a Liegi, dove ha osservato il belga Tobe Leysen (classe 2002) dell'Oud-Heverlee Leuven. Oggi è all'U-Power Stadium di Monza per seguire la prestazione di Michele Di Gregorio contro la Roma.



LA SITUAZIONE - Classe 1997, è un prodotto del settore giovanile nerazzurro ed è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Monza, che lo ha preso dall'Inter nel mercato estivo del 2020 in prestito biennale per poi riscattarlo a titolo definitivo per 4,15 milioni di euro. Ora il suo cartellino vale cinque volte tanto, sui 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso in denaro, Galliani è disponibile ad accettare una contropartita tecnica: in questo senso l'Inter potrebbe giocarsi la carta rappresentata dal trequartista Gaetano Oristanio (classe 2002), attualmente in prestito al Cagliari.



C'E' LA JUVENTUS - Intanto sulle tracce di Di Gregorio si è messa la Juventus, che può proporre in cambio dei calciatori più "pronti" come Kean, Iling-junior, Miretti o Nicolussi Caviglia. In alternativa i bianconeri continuano a seguire Marco Carnesecchi (classe 2000), che ha recentemente prolungato il contratto fino a giugno 2028 con l'Atalanta.



IN BRASILE - L'Inter non perde di vista il brasiliano Bento Matheus Krepski (classe 1999), sotto contratto con l'Athletico Paranaense fino a dicembre 2026. Per lui i dirigenti nerazzurri hanno già strappato una sorta di opzione verbale per circa 15 milioni di euro.



LA CERTEZZA - In attesa di decidere se investire o meno questa cifra nel prossimo mercato estivo, l'Inter si gode Yann Sommer. Il nazionale svizzero, 35 anni compiuti lo scorso 17 dicembre, è l'estremo difensore meno battuto della Serie A con soli 12 gol subiti (e ben 16 clean sheet) in 25 giornate di campionato. Sotto contratto fino a giugno 2026, guadagna 2,5 milioni di euro netti all'anno. Arrivato in estate per 6,5 milioni di euro dal Bayern Monaco, ha preso il posto del camerunese André Onana, che ha 8 anni in meno di lui ed è stato ceduto per ben 50 milioni di euro al Manchester United.