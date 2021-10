Inzaghi ha due intoccabili in difesa, sono Skriniar e de Vrij. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che però evidenzia come negli ultimi tempi i due calciatori dell'Inter manifestino chiari sintomi di stanchezza.



“Skriniar e De Vrij sono gli intoccabili di Inzaghi come lo erano per Conte. Loro due ancor più che Bastoni, che ogni tanto lascia minuti qua e là a Dimarco, tanta è la voglia dell’allenatore di aggiungere qualità nell’impostazione dalla difesa. De Vrij con Conte, e anche nelle sue esperienze passate con Spalletti e alla Lazio, spesso riposava in panchina nei periodi più intensi. Con Inzaghi è stato visto in affanno a più riprese in tre gare delle ultime quattro: Fiorentina, Atalanta e Sassuolo, davvero inusuale. In generale, il baricentro più alto dei nerazzurri espone a qualche rischio di troppo i tre difensori. l’anno scorso Conte chiuse il cerchio “abbassandosi” dopo un paio di mesi, quest’anno Inzaghi deve ancora trovare la soluzione. In soldoni: i margini di crescita sono notevoli”.