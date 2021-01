La Macchina è partita, Inter e Benevento hanno iniziato i primi dialoghi per il trasferimento di Andrea Pinamonti in Campania. L’attaccante di Cles è tra gli “indesiderati” di Conte, deve cambiare aria. Anche per se stesso, dato che stare ancora a guardare da qui a maggio non può giovare alla sua crescita, che già procede a singhiozzo nonostante un ingaggio da top (2 milioni a stagione). Ma quella è un’altra storia, che merita un discorso a parte, per adesso ci soffermiamo sul mercato di gennaio.



FASI INIZIALI - I rapporti tra Inter e Benevento sono ottimi, allo stesso modo quelli tra Raiola e il club campano. Così è nata l’idea che potrebbe andare bene a tutti, ma per adesso siamo alle fasi iniziali di una trattativa che dovrà entrare nel vivo. Operazione da condurre in prestito, con l’Inter che dovrebbe provvedere a corrispondere la metà dell’ingaggio all’attaccante classe ’99. A breve si capiranno anche le intenzioni del calciatore, si dice un po’ allergico alla provincia. La situazione quarta punta ad Appiano Gentile non è per niente semplice e per questo non è ancora escluso che Pinamonti rimanga.