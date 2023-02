Un’idea concreta che può diventare anche una seria minaccia per l’Inter: Nicolò Barella è in cima alla lista di Jurgen Klopp per rinforzare la mediana del Liverpool. Insieme a Jude Bellingham del Borussia Dortmund e Moisés Caicedo del Brighton. Il tecnico tedesco non ha mai nascosto un debole per il numero 23 nerazzurro e ora sta valutando di presentare un’offerta che possa far vacillare il presidente Steven Zhang.L’idea è quella di proseguire insieme per tanti anni ancora. Però, nella situazione attuale, tutti hanno un prezzo edi euro. Un messaggio che arriverà presto forte e chiaro anche al Liverpool di Klopp.