Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, parla a Radio Punto Nuovo così dopo il pareggio dell'Inter, club di cui è tifoso, contro la Roma: "Parole di Conte? Inesatte. È vero che c’è un problema nella Lega, il calendario per l’Inter è stato spaventoso. Ma c’è un’altra regola d’oro non scritta. Ogni volta che la Juventus sente il rumore dei nemici alle spalle, arriva l'aiutino. E l'arbitraggio di ieri in Roma-Inter è stata ancora una volta la conferma. D'altronde, a Napoli ne sapete qualcosa anche voi...".