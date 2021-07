Con l'amichevole contro il Lugano inizia ufficialmente l'era di Simone Inzaghi all'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Oggi Inzaghi capirà lo strano effetto che fa: sedersi sulla panchina dei campioni, con lo scudetto vicino al cuore e i flash tutt’attorno. La sgambata di mercoledì con i dilettanti del Sarnico, chiusa nel segreto di Appiano, non fa certo statistica: solo oggi a Lugano inizia davvero l’era di Simone. In attesa dei big, il tecnico ha già iniziato a piantare i semi della sua rivoluzione: per raccogliere i frutti servirà tempo e pazienza, ma la sua Inter cercherà di andare presto oltre all’epopea di Conte. Inzaghi vuole conservare il meglio di un biennio in cui il suo predecessore guidava la truppa come un condottiero nell’arena, però intende aggiungere presto anche qualcosa del suo personalissimo stile, in campo e fuori. Così tra i nerazzurri la musica è ufficialmente cambiata: sia nel modo di giocare che in quello di comunicare ora si fa alla maniera di Simone”.