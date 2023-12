Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, si presenta a Sport Mediaset per parlare del debutto dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Bologna.



VOGLIA DI FAR BENE - “Assolutamente. Troviamo un avversario difficile, che sta molto bene e ha una buonissima identità di gioco. Non sarà semplice ma a questa competizione teniamo tanto, vogliamo andare ai quarti”.



ASSENZA DI SANCHEZ - “Sicuramente, ma non solo lui. Abbiamo fuori De Vrij, Dumfries, Cuadrado e quindi dietro siamo contati nelle rotazioni. Qualcosa cambierò, anche se l’obiettivo è quello di andare avanti contro una squadra che sta molto bene”.



FUTURO INTER E CHAMPIONS - “L’avversario non sarà semplice. Abbiamo visto il calendario, è pieno di partite quindi il nostro obiettivo è pensare a un match alla volta”.



INPUT AL MERCATO - “Quello senz’altro. Abbiamo perso Cuadrado che si è dovuto operare, la società è attentissima e sta valutando. Mancano tre partite prima del 2024, poi pianificheremo tutto”.