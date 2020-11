Ancora ai box dopo l'infortunio muscolare che ha accusato nelle scorse settimane, il difensore del Torino Armando Izzo è al lavoro per ritrovare la migliore condizione e tornare a disposizione di Marco Giampaolo. In vista di gennaio, Izzo rimane un giocatore da seguire in ottica mercato, con l'Inter che è tra le squadre interessate in caso di partenza.