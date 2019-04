La società nerazzurra fa salire la febbre per Inter-Juventus di questo sabato (h.20:30): "Il Derby d'Italia si avvicina, una partita che non ha bisogno di presentazione e che animerà il Meazza con più di 70.000 presenze - scrive il club in una nota -".

Nell'ultima gara interna, contro la Roma, a San Siro ha registrato 60.013 spettatori.