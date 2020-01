Benito Carbone, ex fantasista dell'Inter, torna sulla sua avventura in nerazzurro, parlandone a IlPosticipo.it: "L’Inter era la mia squadra del cuore, che io, mio padre e i miei fratelli abbiamo sempre sostenuto. Quando sono arrivato mi hanno dato anche lì la numero dieci indossata da Beccalossi e Bergkamp prima di me. Avevo 24 anni e indossavo la maglia più pesante della mia squadra del cuore: era meraviglioso. Nella mia carriera ho commesso tanti errori, quello che non mi perdonerò mai è stato aver forzato la mano per andar via dall’Inter a 24 anni perché non andavo d’accordo con l’allenatore Roy Hodgson che mi faceva fare un ruolo diverso dal mio. Mi faceva correre su tutta la fascia. A distanza di anni dico che lo avrei dovuto fare perché è inconcepibile andare via dall’Inter a 24 anni: giocavo titolare. Avrei dovuto avere pazienza perché 6 mesi dopo sono arrivati Gigi Simoni e Ronaldo ed è cambiato tutto. Ho commesso un grandissimo errore, quello di cui mi pento di più".