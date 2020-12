Valentino Lazaro, esterno di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia Monchengladbach, parla dopo il 3-2 in Champions contro i nerazzurri: “E’ un club di livello mondiale. In attacco hanno un attaccante come Lukaku, con le poche chance che ha avuto però è stato coinvolto in tutti e tre i gol. Romelu è un bravo ragazzo e dà sempre il 110% per la sua squadra. Lo ha dimostrato contro di noi con i suoi gol. E non lo fa solo da questa o dall’ultima stagione, ma lo fa da tutta la sua carriera. Segna un numero incredibile di gol ed è per questo che è così prezioso”.



IL GOL ANNULLATO - “Dal mio punto di vista Embolo non era nel campo visivo del portiere, che non avrebbe potuto reagire affatto. Peccato solo che non sia bastato a compensare i pochi centimetri”.