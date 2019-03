José Mourinho, ex allenatore dell'Inter, parla a BeIN Sport del suo trofeo preferito: "Se hai due o tre trofei vinti e ne devi scegliere uno è facile, se ne hai 25 diventa più difficile (ride, ndr). Direi la stagione del Triplete, perché è stata una stagione completa. Potrei dire anche la Champions League vinta con il Porto perché è una squadra portoghese, della mia nazione. L'hai fatto per te stesso, l'hai fatto per il tuo club, l'hai fatto per il tuo Paese. Ma voglio dire che il miglior titolo è quello successivo che vincerò".