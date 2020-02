Walter Zenga, leggenda dell'Inter, parla a Radio Sportiva in vista del derby di domenica contro il Milan: "I derby non hanno un senso logico, sono un po' cambiati rispetto a prima, c'erano più giocatori nati e cresciuti in quelle squadre. Eriksen? Gioca nella posizione che occupava Sensi, mi spiace che tolga posto a un italiano che era in crescita ma le partite sono tante".



SU HANDANOVIC - "Dipende dall'entità del problema, io giocai col Colonia con una lussazione, ma su una parata a terra per esempio il mignolo è importante".