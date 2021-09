Simone Inzaghi si affida all'esperienza di Edin Dzeko per la sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello sport.



“Perché esperienza fa rima con Edin Dzeko: è il calciatore della rosa nerazzurra con più presenze internazionali nei club (107) e più reti (47, di cui 22 proprio nella massima competizione). Ed è l’uomo a cui Inzaghi non vuole rinunciare. In attacco ci sarà Edin vicino a Lautaro. Ci sarà l’uomo che sa come gestire l’attesa e la pressione di partite simili, oltre che il centravanti che trascinò la Roma in semifinale Champions nel 2017-18”.